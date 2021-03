Piano di Sorrento, cittadini protestano sotto la sede comunale per ottenere aiuti economici

Piano di Sorrento. Oggi pomeriggio proteste di alcuni cittadini per le modalità con cui sono stati erogati gli aiuti in questo periodo di difficoltà. In particolare da questa mattina un’intera famiglia che versa in difficoltà economiche si trova davanti alla sede comunale per chiedere di poter ottenere degli aiuti e, soprattutto, sapere per quale motivo siano stati erogati aiuti ad altre persone che avevano una situazione meno difficile della loro.

Nel pomeriggio un uomo appartenente al nucleo familiare, dopo essere stato tante ore in attesa davanti al Municipio, è stato colto da un leggero malore ed immediatamente soccorso dagli agenti della Polizia Municipale che hanno provveduto a chiamare un’ambulanza del 118. Per fortuna non si è reso necessario il trasporto presso l’ospedale trattandosi semplicemente di un malessere passeggero. Ma il tutto ha scatenato un momento di trambusto in Piazza Cota con la famiglia che comunque continua a portare avanti la propria protesta.

Purtroppo sono tante le persone che, a causa delle restrizioni del Covid-19, si trovano in serie difficoltà economiche e chiedono di poter ottenere degli aiuti per andare avanti fino a quando non potranno tornare a lavorare normalmente.