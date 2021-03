Piano di Sorrento. Ancora un morto per Covid, sono 52 le vittime per la pandemia in Penisola

Piano di Sorrento ( Napoli ) . “Mi addolora profondamente darvi la triste notizia di un’altra nostra concittadina che è venuta a mancare a causa del Covid-19”. Lo ha reso noto nella tarda serata di ieri il sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino. “Ci stringiamo forte al dolore dei familiari a cui vanno le nostre più sentite condoglianze”, il messaggio di cordoglio ai parenti di Iaccarino a nome dell’amministrazione e dei propri concittadini.

Con il decesso della donna di Piano di Sorrento comunicato dal sindaco del Comune della costiera e la coppia morta ieri a Vico Equense siamo a 52 vittime legate alla pandemia durante la seconda fase in penisola sorrentina. Nel dettaglio, da ottobre 2020 ad oggi, si piangono sedici persone a Vico Equense, quattordici a Piano di Sorrento, nove a Massa Lubrense, sette a Sorrento, tre a Sant’Agnello e tre anche a Meta. In tutto sono 52 le vittime per la pandemia in Penisola Sorrentina stando a quanto riferiscono i bollettini emanati dai rispettivi sindaci.