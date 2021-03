Piano di Sorrento, ancora un incidente stradale a Via Cavone

Piano di Sorrento. Purtroppo intorno alle 19.00 di oggi si è verificato un nuovo incidente stradale in Via Cavone, una strada tristemente famosa per i numerosi sinistri che si verificano spesso per la velocità elevata con cui viene percorsa. A questo si aggiunge la presenza di un manto stradale ancora dissestato a causa dei lavori di rifacimento della pavimentazione che in questi ultimi giorni stanno interessando quella che è una delle vie più trafficate di Piano di Sorrento.

Ad essere coinvolti nell’incidente un’autovettura ed un ciclomotore che sono entrati in collisione. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi ma al momento non siamo in grado di fornirvi ulteriori particolari sulla dinamica e sulle condizioni delle persone coinvolte nel sinistro.