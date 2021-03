Piano di Sorrento, ancora lavori in via Cavone. Qui il dispositivo di traffico

A causa dei lavori di posa in opera nuova condotta idrica in via Cavone vige il seguente dispositivo di traffico secondo l’ordinanza n. 41 del 19/03/2021.

Dalle ore 07.30 alle ore 18.30 dei giorni che vanno dal 18 Marzo al 14 Aprile 2021 sono istituiti il divieto di sosta ed il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico da installarsi a cura della ditta esecutrice dei lavori, in via Cavone nel tratto che va dall’incrocio con via G. Maresca fino all’altezza dell’officina “Piano motori”.

Le presenti limitazioni avranno validità fino a fine dei lavori anche se in orari diversi da quelli sopra indicati.

In caso di avverse condizioni metereologiche o altro impedimento, la presente avrà validità anche nei giorni e negli orari che verranno successivamente indicati dalla Ditta esecutrice dei lavori e resi noti al pubblico nei modi e termini di legge.

Il Comando di Polizia Municipale provvederà alle necessarie deviazioni di traffico comprese eventuali temporanee inversioni dei sensi di marcia ove se ne ravvisasse la necessità.