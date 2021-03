Piano di Sorrento, anche quadruplicate le bollette della Gori: in tempo di Covid è una vergogna. A Piano di Sorrento, ma anche a Vico Equense, in questi giorni i cittadini hanno ricevuto una sconcertante sorpresa da parte della Gori: ancora una volta le bollette sono in aumento, con cifre anche quadruplicate per alcuni.

In tempo di Covid, si tratta di una vera vergogna. Anzi, una doppia vergogna. Infatti, in primo luogo, in questo periodo di pandemia sono molte le persone ad essere rimaste senza lavoro ed hanno ricevuto bollette dalla cifra esorbitante in un momento di vera difficoltà economica. In secondo luogo, i cittadini sono costretti a restare in casa, ragion per cui consumano di più.

Il fatto che in tempo di pandemia non si tenga conto delle difficoltà economiche è davvero grave.

Inoltre, il Comune di Piano di Sorrento risulta completamente assente.