Piano di Sorrento: al Tre Esse una selezione di oltre 250 formaggi

Piano di Sorrento. Al supermercato Tre Esse nel banco una selezione di oltre 250 formaggi: un’offerta incredibile per accontentare tutti i gusti, anche quelli più ricercati. Formaggi e latticini che arrivano da ogni parte d’Italia. Oggi presentiamo una qualità di gorgonzola che arriva da Introbio (in provincia di Lecco) dal Caseificio Gildo.

L’azienda, con sede in Valsassina, valle rinomata per i suoi eccellenti formaggi, di stampo artigianale e a conduzione famigliare, prosegue il mestiere caseario iniziato dal nonno e dal papà Gildo. L’attività è per tradizione legata alla produzione del Taleggio dop, Gorgonzola Dop, Quartirolo dop e dedicata alla stagionatura dei formaggi più tipici delle nostre montagne; negli ultimi anni un particolare impegno è stato rivolto alla produzione di formaggi di capra con 100% di latte di capra fino a diventarne la nostra, nel settore, azienda di riferimento in Italia con una produzione propria completa, diversificata, trainante per l’azienda stessa, di forte interesse per la clientela che associa sempre piu’ il marchio a “formaggi d’alta qualità”.

