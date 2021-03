Piano di Sorrento: a Mortora la benedizione delle palme nel campetto di calcio.

Anche quest’anno, purtroppo, a causa del Coronavirus, la Domenica delle Palme e l’intera Settimana Santa dovranno essere vissute in maniera diversa rispetto a quelle che sono le nostre abitudini. Ricordiamo, infatti, che il 4, 5 e 6 aprile, tutta Italia (avrebbero fatto eccezione eventuali zone bianche), diventeranno zona rossa. Sarà concesso, però, fare visita una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a una casa dentro la regione in massimo due persone (oltre a ragazzi al di sotto dei 14 anni, disabili o persone on autosufficienti). Negli altri giorni le visite continuano ad essere vietate del tutto in zona rossa, mentre sono concesse all’interno del comune in zona arancione.

Foto 3 di 4







Bellissima l’iniziativa nata a Piano di Sorrento: per tutta la giornata di oggi, domenica 28 marzo 2021, infatti, le sante messe saranno celebrate da don Rito Maresca, nel pieno rispetto delle regole anti Covid, nel campetto adiacente alla chiesa di Santa Maria di Galatea a Mortora e ogni messa prevede la benedizione delle palme. Alle 7:30 celebrazione in chiesa, 9:30, 11:30 e 19:00 nel campetto.

Si tratta di un momento di speranza ed, al contempo, di normalità e di serenità, messaggio che don Rito sta cercando di trasmettere con forza insieme a tutta la parrocchia.