Piano di Sorrento: 84 vaccini al giorno a Villa Fondi. Obiettivo 250

Penisola sorrentina. Reportage di Positanonews sull’andamento dei tamponi a Villa Fondi di Piano di Sorrento. Si stanno facendo circa 84 vaccini al giorno grazie al lavoro del personale sanitario, dei farmacisti e dei volontari della Protezione civile.

A Villa Fondi si recano tutti gli over 80 della Costiera sorrentina, da Vico Equense fino a Massa Lubrense. Come ha segnalato il sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino qualche settimana fa, sono stati individuati dall’Asl come punti vaccinali anche l’ospedale di Vico Equense e Villa Cerulli a Massalubrense.

L’obiettivo di Villa Fondi è di arrivare a vaccinare 250 persone al giorno. E’ questo il ritmo per raggiungere lo step preannunciato dai sindaci della Penisola: territorio covid-free entro luglio.

Intanto l’Asl Napoli 3 Sud ha predisposto un apposito bando (scadenza 31 marzo) per la creazione di un elenco di volontari disposti a prestare la propria collaborazione presso i punti vaccinali nei tredici distretti sociosanitari dell’azienda sanitaria. Il primo a dare la disponibilità, come volontario, a somministrare il vaccino anti Covid19, è stato il sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino.