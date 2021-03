Perché tutti dovremmo imparare da Renato Carosone

È da poco andato in onda su Rai uno il film “Carosello Carosone”, dove Eduardo Scarpetta interpreta magistralmente i panni del celebre Renato Carosone.

Il grande pubblico ha così potuto conoscere la vita privata del genio della canzone italiana, rimanendone ammaliato.

Il film ci mostra dapprima i suoi studi conclusi con un diploma in pianoforte al conservatorio, poi la sua partenza per l’Eritrea, passando per il suo amore per Lita e per la formazione del Trio. Le varie tappe della sua vita sono tenute insieme e contraddistinte da un filo conduttore fortissimo: l’amore per la Musica. L’arte, infatti, è il motore della vita di Renato, forza centripeta e centrifuga, fuoco che ardeva in ogni parte del suo corpo, la ragione della sua esistenza. Tutto era musica, melodie, sinfonie; tutto girava intorno ad essa, era il suo conforto, il suo vizio, la sua amante, la sua mamma.

È proprio questo che colpisce dell’artista.

In un mondo dove l’apparire conta ormai più dell’essere, dove ogni scusa è buona per fare notizia e far parlare di sé, dove gli artisti sono conosciuti più per i pettegolezzi intorno al loro nome che per la loro arte, Carosone è un diamante raro. Era il 7 Settembre del 1959, quando Renato Carosone fa un ultimo gesto d’amore per la sua amata musica: si ritira dalle scene all’apice della sua carriera.

Lo fa con il sorriso che lo ha sempre contraddistinto, tra pubblico incredulo e italiani sotto shock.

Lo fa perché pensa di aver già dato alla sua arte tutto quello che poteva, perché non voleva che il suo amato pubblico si stancasse di lui, perché aveva capito che il mondo era pronto ad accogliere una nuova ondata musicale, di cui lui non faceva parte.

E così, quell’artista tanto umile passato alla storia come l’unico italiano ad essere nelle classifiche americane, cantando in italiano, ci insegna che è con l’amore e con la determinazione, l’audacia, la serietà, che si conquistano gli obiettivi.

Ci insegna che un vero artista, è prima di tutto artista, e poi tutto il resto.