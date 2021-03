Perché in India non ci si ammala più di Covid-19? Lo scorso settembre l’India sembrava essere uno dei paesi in cui la pandemia stava colpendo in modo più severo. I casi di infezione avevano toccato i 90 mila al giorno, gli ospedali erano al collasso e i morti giornalieri erano quanti quelli del paese con la performance peggiore al mondo nel contenere il virus, gli USA. Che l’India fosse destinata a subire enormi perdite a causa della pandemia era evidente sin da subito: è un paese con enormi aree urbane densamente popolate e un sistema sanitario considerato inadatto a gestire un’emergenza pandemica.

Le preoccupazioni per la situazione indiana esistevano sin dall’inizio della pandemia, perché l’India è un paese in cui il virus sembrava destinato a fare enormi danni. Le cose, però sembrano essere andate diversamente. Nell’ultimo periodo, leggiamo su Esquire, i casi di infezione sono calati drasticamente, i casi giornalieri sono scesi sotto il numero di diecimila al giorno e ci sono stati giorni, come lo scorso 9 febbraio, in cui la capitale Delhi (che conta ben 19 milioni di abitanti, quanto un terzo di tutta l’Italia) ha registrato zero morti per Covid-19.

Gli studi su come il Sars-Cov-2 si diffonde sono ancora agli inizi (un anno è troppo poco per trovare modelli precisi e affidabili sulla trasmissione di un nuovo virus) eppure quello indiano somiglia molto a un paradosso inspiegabile, anche perché il drastico calo di contagi è avvenuto nonostante le misure prese sul territorio indiano siano state decisamente più blande di quelle cinesi, australiane e neozelandesi, tutti paesi che hanno puntato alla cancellazione del virus e non a una “convivenza col virus” come l’Italia, la Francia o il Regno Unito.

In India vigono ancora alcune regole per il distanziamento sociale e l’uso della mascherina, ma non ci sono lockdown o chiusure particolarmente rigide. Il miglioramento indiano non può nemmeno essere dovuto alle vaccinazioni, perché il paese ha somministrato meno di una dose ogni 100 persone, stando a quanto riporta Our World In Data. Per avere un termine di paragone gli Stati Uniti hanno somministrato 19 dosi ogni 100 persone e il Regno Unito ha superato le 27 dosi ogni 100 persone.

Nonostante la stranezza del fenomeno ci sono alcune ipotesi credibili che spiegano il crollo dei contagi, tutte formulate da epidemiologi: la prima è che ci sia una combinazione di due fenomeni, l’età media molto bassa della popolazione indiana (l’infezione da Covid-19 colpisce molto meno i giovani) e una prima avvisaglia di immunità di gregge dovuta alla prima e la seconda ondata che hanno colpito duramente gli abitanti dei centri urbani, cioè le zone con la densità abitativa maggiore.

La seconda ipotesi, considerata anche più probabile della prima, è che il crollo dei contagi riguardi i dati, e non la realtà della pandemia. Come riporta CNN “a settembre, il paese stava conducendo più di 1 milione di test al giorno mentre a febbraio il numero è sceso tra 600 mila e 800 mila al giorno”.

Il tasso di positività dei test condotti, peraltro, si aggira intorno al 6%. Significa che in media tra tutte le persone che in India si sottopongono a tampone 6 su 100 risultano positive. L’Organizzazione Mondiale della Sanità a questo proposito suggerisce ai paesi di allentare le misure di contenimento soltanto quando per due settimane di fila il tasso è uguale o minore al 5%. L’India, per quanto in un trend positivo, non è ancora in quella situazione.

Sulla situazione indiana, che secondo gli esperti dovrebbe comunque essere gestita con estrema prudenza, grava anche la prospettiva delle nuove varianti. In India sono già stati riscontrati casi di variante inglese, per esempio, e sappiamo per certo che alla diffusione di questa variante corrisponde, nel giro di poche settimane, un consistente aumento della velocità di diffusione del virus.