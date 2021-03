Peppe Di Napoli a Positano: nel video ci mostra il pescato del giorno. Lo chef Peppe Di Napoli, nato a Napoli nel 1973, è arrivato oggi, il giorno del suo compleanno, a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, per acquistare il pescato del giorno, che ci ha mostrato in un video in diretta.

«Ragazzi buongiorno direttamente da Positano. Venite a vedere cosa abbiamo preso. Guardate qui questo San Pietro. Mi ricordo sempre di San Pietro, Paolo non c’è perché ha il Covid, lo sapete no? – ha detto -. Guardate questa “Pescatrice” è ancora viva, muove ancora la coda, che spettacolo. Un bel barracuda, una morena, ancora una pescatrice sotto, seppie ancora vive. Domani mattina tutto per voi. Una triglia che sembra dipinta».

Figlio e nipote di pescivendoli, comincia da ragazzino a lavorare insieme al padre. Oggi è proprietario e chef dell’omonima ristopescheria Di Napoli quartiere nell’area nord di Napoli.

«Stiamo vicino al mare, guardate qui dove sono. I pesci miei sono tutti paesani, vi aspetto tutti domani», ha aggiunto.