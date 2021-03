Penisola Sorrentina: vaccinate quasi 3 mila persone. Il sindaco Coppola: “Si dovrebbe operare h12”

Vaccinazione in Penisola sorrentina. Il distretto sanitario della Penisola sorrentina è il primo nel territorio dell’Asl Napoli 3 ad aver azzerato i vaccini somministrati agli over 80. Sono 2.992 le persone che hanno ricevuto il farmaco anticovid nel territorio. I centri vaccinali di Vico Equense e Massa Lubrense hanno completato l’iter, Piano di Sorrento sta concludendo. Si sta facendo un ottimo lavoro ma è necessario velocizzare ulteriormente le operazioni e semmai incrementare i punti vaccinali.

Abbiamo sentito in merito il sindaco di Sorrento Massimo Coppola, che ha dichiarato: “Dobbiamo fare i vaccini h 12 al giorno, non solo la mattina”. Il sistema dei vaccini in Penisola è molto collaudato però siamo ancora molto lontani dal raggiungere una totale copertura. Al momento abbiamo circa 3 mila persone vaccinate su 80 mila abitanti. Per salvare l’economia in Penisola si dovrebbe arrivare almeno alla metà delle persone immunizzate entro l’estate.