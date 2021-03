Penisola sorrentina, Il clan d’Alessandro gestisce un rinomato albergo. La rivelazione di un pentito

Penisola sorrentina, Il clan d’Alessandro proprietario di un albergo. Tutti i dettagli sono forniti da Salvatore Dare in un articolo nell’edizione odierna di Metropolis.

Il clan D’Alessandro gestisce un rinomato albergo in penisola sorrentina. In pratica, ne è proprietario. A occuparsi della struttura ricettiva, per conto della cosca di Scanzano, è ovviamente un prestanome. Una testa di legno fedele al clan di Castellammare di Stabia. A sostenerlo è un collaboratore di giustizia sentito negli ultimi anni in diversi interrogatori. Si tratta di un ex seguace della camorra che ha deciso di passare dalla parte dello Stato e rivelare ai magistrati dell’Antimafia tutti i segreti della cosca.

Il pentito fornisce non solo preziose informazioni legate al traffico di sostanze stupefacenti, alle estorsioni, agli omicidi. Ci sono anche rivelazioni sulle nuove dinamiche “imprenditoriali” portate avanti dai D’Alessandro che estendono il proprio dominio anche aldilà del ponte di Seiano, in penisola sorrentina. La notizia che Scanzano sia sostanzialmente proprietario di un hotel è contenuta in uno dei verbali firmati da alcuni pentiti nell’inchiesta “Domino 2”. Sono atti che adesso sono contenuti nell’ultima ordinanza di custodia cautelare eseguita a Castellammare di Stabia lunedì scorso con cui sono scattati sedici arresti nei confronti di presunti generali e affiliati al clan D’Alessandro. Ovviamente, le indagini sono in corso. I magistrati della Procura distrettuale Antimafia di Napoli lavorano costantemente per ottenere ulteriori riscontri alle confessioni dei collaboratori dei giustizia e fare estrema chiarezza su tutti gli affari della cosca. Sotto la luce dei riflettori evidentemente finisce anche la questione legata all’albergo. Non solo: all’interno dell’ordinanza di custodia cautelare si fa menzione anche di un altro settore che è alla base delle mire della ca- morra. È quello dei parcheggi. Anche in questo caso, la penisola sorrentina – nonostante spesso venga, con approssimazione, considerata una sorta di oasi immune alle cellule criminali – è indicata da alcuni pentiti come una terra florida in cui il clan preferisce muoversi nell’ombra per incrementare i propri guadagni e poteri.

Tra le vicende già note anche all’Antimafia, rimane anche l’intenzione da parte della camorra di mettere le mani sul parcheggio Kennedy realizzato a Vico Equense diversi anni fa