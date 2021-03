Penisola Sorrentina. Federalberghi e Atex con Ancim per la tutela delle Isole Minori

Ancim, Federalberghi e Atex : nelle isole minori adottare politica vaccinale di Grecia e Canarie

Il presidente Francesco Del Deo ha scritto al premier Draghi.

“In questo momento storico – dice Del Deo – in cui, a un anno dall’inizio della pandemia, si aprono spiragli verso una positiva stabilizzazione della situazione grazie all’incisività della campagna vaccinale, si chiede di adottare la stessa politica vaccinale della Grecia e delle Canarie, le quali, proprio a seguito di ciò, presentano una immagine turistica di destinazione sicura. Vogliamo ricordare che le isole minori, oltre a rappresentare un importante patrimonio culturale del nostro Paese, contribuiscono in maniera significativa al gettito economico del bilancio dello Stato. Si evidenzia che le sole isole minori sono rappresentate da 35 comuni, per un totale di 240mila abitanti; il 90% di esse è sprovvisto di strutture ospedaliere e, in alcune, il medico di base si reca in loco due volte a settimana”.

Sulla stessa linea anche il presidente di Federalberghi isole minori di Sicilia Christian Del Bono: “ringraziamo il presidente Musumeci e l’assessore Razza per aver accolto l’appello avanzato dai sindaci delle isole minori di mettere i propri abitanti nelle condizioni di potersi vaccinare in via prioritaria. La richiesta trova una propria giustificazione nella fragilità del sistema sanitario micro insulare e nella necessità di rilancio di un’economia precaria a trazione quasi esclusivamente turistica concentrata in pochi mesi l’anno. Le isole minori, possono ancora una volta rappresentare un’eccellenza e uno stimolo per la ripartenza del turismo in Sicilia”.

Per primi a fare questa richiesta gli operatori di Atex del settore extralberghiero.

Sergio Fedele, Presidente di Atex Campania e Graziano d”Esposito Presidente Atex Isola di Capri :

“Atex è stata la prima associazione italiana a chiedere al Governo ai primi di gennaio di intervenire sugli operatori turistici delle Zone a Turismo Prevalente (come le isole turistiche) per una vaccinazione immediata dopo le fasce degli anziani, dei sanitari, delle categorie “fragili”

Ovviamente abbiamo fatto questa richiesta in particolare per territori come le isole di Capri, Ischia e Procida.

Ci fa piacere che anche l’Ancim sia scesa in campo per proteggere le Isole minori.

È un grave errore continuare a indugiare”

Sergio Fedele

Presidente Atex Campania