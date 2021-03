Penisola, al via oggi i vaccini agli over 80. A Villa Fondi i sindaci di Sorrento, Piano, Meta e Sant’Agnello

Penisola sorrentina. I sindaci di Sorrento, Sant’Agnello, Piano di Sorrento e Meta a Villa Fondi per le il via alle vaccinazioni degli over 80.

“Dopo il personale scolastico oggi si parte con le vaccinazioni degli over 80. Abbiamo voluto assicurarci personalmente della situazione visitando la struttura e ringraziare il personale impegnato nelle somministrazioni. Uniti per combattere la pandemia!”, ha scritto su Facebook Massimo Coppola, sindaco di Sorrento.

Come ha segnalato il sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino settimana scorsa sono stati individuati dall’Asl come punti vaccinali:

1) L’ospedale di Vico Equense

2) Villa Cerulli a Massalubrense

3)Villa Fondi a Piano di Sorrento ( per la popolazione da Meta a Sorrento)