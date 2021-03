Paura a Pagani, incendio in un deposito di pneumatici

Paura in serata a Pagani dove un incendio ha interessato un deposito di pneumatici tra Via De Gasperi e Via Cesarano. Le fiamme si sono propagate in modo velocissimo ed in poco tempo hanno avvolto completamente la struttura. L’odore acre ed il fumo nero si sono presto diffusi in tutta la zona rendendo l’aria irrespirabile. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che sono riusciti a domare il rogo.

Al momento non si conoscono le cause dell’incendio e le forze dell’ordine hanno già avviato le indagini per accertare l’eventuale dolo.