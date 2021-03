Pass vaccinale, turismo e demolizione. I sindaci isolani al tavolo con il Presidente De Luca

I sindaci dell’Isola d’Ischia incontrano il presidente De Luca. Vaccini, Covid free, turismo, zona rossa ed abbattimenti, questi i temi cruciali portati al del Governatore. Con loro l’assessore Lucia Fortini, l’assessore Martucci,il direttore dell’Asl Na2 nord e l’avvocato Gianpaolo Buono .L’incontro, questa mattina presso la Sala De Sanctis di Palazzo Santa Lucia per studiare una strategia ed avviare una proficua interlocuzione. All’incontro hanno preso parte tutti i sindaci dei comuni dell’isola: Enzo Ferrandino sindaco di Ischia, Giovann Battista Castagna di Casamicciola Terme, Rosario Caruso di Serrara Fontana, Dionigi Gaudioso di Barano d’Ischia, Giacomo Pascale di Lacco Ameno e Francesco Del Deo Sindaco di Forio e Presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Isole Minori.

È stata ribadita la necessità di completare, al più presto, le vaccinazioni per le categorie prioritarie: over 80 e pazienti fragili così come previsto dal Piano Vaccinale Nazionale e Regionale. Su questo punto, il Direttore del’ASL Napoli 2 Nord, Antonio D’amore, ha rassicurato spiegando che per l’Isola di Procida la campagna vaccinale per gli over 80 è arrivata alla conclusione. Resta da vaccinare, per l’Isola di Ischia, solo una parte di non deambulanti che verranno gestiti a breve. Inoltre verranno inaugurati due hub vaccinali, uno ad Ischia e un altro a Forio, per aumentare le dosi somministrate giornalmente.

Una volta terminate le categorie prioritarie, è stato concordato che, nel proseguimento della campagna vaccinale, bisognerà coniugare le esigenze di tipo sanitario con quelle della ripartenza economica.