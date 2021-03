Pasqua vacanze a Formentera, boom di prenotazioni.Sorrento, Capri e Positano stanno a guardare . Mentre in Itlaia e quindi anche in Campania e Costiera amalfitana e Penisola sorrentina ci prepariamo a lacrime e sangue per la Settimana Santa, e non per la Via Crucis, ma per la crisi economica causata dal lockdown per il coronavirus Covid – 19, altrove nel mondo e in Europa il turismo è già ripartito , almeno in parte . Nei giorni scorsi Maiorca e altre destinazioni spagnole e portoghesi sono state cancellate in Germania dalla lista delle zone a rischio Covid, e a quel punto si sono scatenate le prenotazioni dei cittadini tedeschi. In particolare per le Baleari, amatissime dai turisti che arrivano dalla Germania. E chi andrà a Maiorca, Minorca, Ibiza e Formentera – le principali destinazioni turistiche dell’arcipelago -, non dovrà più affrontare la quarantena obbligatoria una volta rientrato a casa, visto che i contagi sono soltanto 19 ogni 100mila abitanti.

Si è dunque scatenato un boom di prenotazioni che ha spinto Eurowings, compagnia low cost di Lufthansa, a predisporre 300 voli aggiuntivi per le Baleari per il periodo pasquale. Voli che sono andati tutti esauriti. E noi stiamo ancora a guardare e aspettare lo Sputnik gli scontri fra Draghi e De Luca, le malattie di annuncite sul vaccino.