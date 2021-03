Pasqua e Pasquetta blindate in Italia, ecco cosa si può fare. Sulla scia di quanto successo a Natale, con regole, divieti e restrizioni in giorni festivi e prefestivi per arginare la diffusione del Covid-19, il decreto legge in vigore dal 6 marzo stabilisce le regole per i giorni 3, 4 e 5 aprile in tutta Italia. Dalle seconde case, passando per bar e ristoranti, fino alle visite a parenti e amici: ecco cosa si può e non si può fare.

Spostamenti

Resta in vigore il divieto di spostamento tra le regioni. È possibile spostarsi dalla regione di residenza solo per motivi di lavoro, di salute o per urgenze. Per effettuare gli spostamenti, è necessario munirsi di apposita autocertificazione (qui il link per scaricare il modello).

Coprifuoco

In ogni regione rimane il coprifuoco già in vigore, dalle ore 22 e alle 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, di salute o urgenze, che vanno giustificati con autocertificazione.

Seconde case

Le Faq del governo affermano che è consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori Regione. Ma rimangono in piedi alcune limitazioni: si può spostare solo il nucleo familiare convivente, senza parenti o amici. Inoltre la seconda casa non deve essere abitata da altre persone. La regola, inoltre, non vale per le case in affitto breve: è infatti necessario provare che la casa sia di proprietà o in affitto a lungo termine, con contratto stipulato in data precedente al 14 gennaio 2021. Ordinanze con una serie di restrizioni sono state emesse da alcune regioni o territori:

Sardegna e Valle d’Aosta: stop agli ingressi verso le seconde case ai non residenti, a meno che non ci siano comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;

Provincia di Bolzano: stop al rientro nelle seconde case fino a Pasqua, limitatamente ai proprietari residenti nelle regioni in zona rossa;

Toscana: seconde case vietate fino all′11 aprile per chi arriva da fuori regione, a meno che non si abbia la residenza all’interno della Regione;

Campania: vietati gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o dimora abituale verso le seconde case in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza e comunque per il tempo strettamente indispensabile.

Visite a congiunti e amici

Nelle regioni in fascia rossa, le visite a congiunti e amici non sono consentite. con l’eccezione dei giorni delle festività pasquali: da sabato 3 a lunedì 5 aprile, infatti, sarà concesso dalle 5 del mattino alle 22 della sera raggiungere nell’ambito della propria regione una sola abitazione di parenti o amici, una sola volta al giorno, massimo in due persone “che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi”.

Rimane in vigore, anche in zona rossa, la possibilità di raggiungere da soli persone non autosufficienti che necessitino di aiuto o assistenza, che non abbiano altre persone che possano occuparsene.

In zona arancione, invece, fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile, le visite sono consentite, all’interno del proprio comune. Anche in questo caso lo spostamento è permesso a massimo due persone, una volta al giorno, verso una sola abitazione privata nella fascia oraria 5-22. È possibile comunque essere accompagnati da “figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi”.

Bar e ristoranti: asporto e consegna

In zona rossa, bar e ristoranti rimangono chiusi ma resta consentito l’asporto fino alle 22 (fino alle 18 per i bar). Il consumo non deve avvenire sul posto o nelle vicinanze. È permessa la consegna a domicilio senza limiti di orario.

Negozi

In zona rossa rimangono chiusi barbieri e parrucchieri. Restano aperti altri esercizi: alimentari, tabaccherie, ferramenta, edicole, farmacie, profumerie, lavanderie, negozi di ottica, negozi di intimo e di biancheria per la casa, negozi per abbigliamento di bambini, negozi di giocattoli.

Attività motoria

Nella zona rossa, secondo quanto riportato sul sito del governo, “sono sospese l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso”. Non sono consentiti gli sport di contatto e “sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale”. È consentito svolgere attività motoria in forma individuale, nel rispetto del distanziamento, nei pressi della propria abitazione.