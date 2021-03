Pasqua 2021: per il secondo anno non si realizza il tappeto nella chiesa di S. Lucia a Minori. Riportiamo di seguito quanto ha scritto Aurelio Apicella sulla pagina Facebook “Sei di Minori”:

Pasqua 2021, vogliamo ricordare ciò che era diventata una tradizione della Settimana Santa a Minori. Questo secondo anno in tempo di pandemia da Covid19, è il secondo anno che non si realizza il “tappeto” nella chiesa di S. Lucia in occasione della penitenziale dei Battenti del Giovedì e Venerdì Santo. Un’opera particolare perché caratterizzata per essere fatta di petali di fiori, foglie e polvere di caffè. Questo lavoro artistico devozionale, voluto dal Coro “Amici di S. Francesco”, dal M° Candido Del Pizzo e grazie alla passione artistica del corista Aurelio Apicella ed alla collaborazione di altri coristi proprio nella chiesetta di Santa Lucia, sede del Coro polifonico ha avuto inizio nel 2008 e proseguita fino al 2019.