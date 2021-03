MOSTRA MUSEO DEL PRADO – FONDAZIONE BBVA

Passioni mitologiche: Tiziano, Veronese, Allori, Rubens, Ribera, Poussin, Van Dyck, Velázquez

Museo Nazionale del Prado. Madrid 03/02/2021 – 07/04/2021

La mostra “Passioni mitologiche: Tiziano, Veronese, Allori, Rubens, Ribera, Poussin, Van Dyck, Velázquez”, che rimarrà nella sala C del palazzo Jerónimos dal 2 marzo al 4 luglio con il patrocinio esclusivo della Fondazione BBVA, è un’occasione irripetibile per contemplare una delle migliori selezioni di pittura mitologica realizzata in Europa nel XVI e XVII secolo.

Organizzata dal Museo Nacional del Prado, dalla Galleria Nazionale e dal Museo Isabella Stewart Gardner, e curata da Miguel Falomir, Direttore del Museo del Prado, e Alejandro Vergara, Responsabile della Conservazione della Pittura Fiamminga e delle Scuole Settentrionali del Museo del Prado, la mostra propone un viaggio attraverso l’amore mitologico per mano dei grandi personaggi della pittura europea attraverso un totale di 29 opere.

Tra i prestiti più rilevanti della mostra ci sono una Venere e un Amore dipinti da un disegno di Michelangelo, Andromeda e Perseo del Veronese o Paesaggio durante una tempesta con Piramo e Tisbe di Poussin e, soprattutto, cinque dei sei (il sesto appartiene al Prado) chiamò “Poesie” che Tiziano dipinse per Filippo II. A questi dipinti si aggiungono opere classiche della collezione del Prado come Las Hilanderas di Velázquez o Le Tre Grazie di Rubens, che questo progetto aiuta a contestualizzare.

“Con questa mostra cerchiamo un approccio ai modi di sentire e pensare appresi dagli antichi scrittori che hanno definito la cultura europea del XVI e XVII secolo. L’idea che la bellezza, il desiderio, l’amore e il sesso siano intimamente connessi l’uno all’altro e che siamo alla loro mercé, come siamo nella natura, fa parte di quella cultura “, afferma Alejandro Vergara, Responsabile della conservazione della pittura fiamminga e delle scuole del Nord del Museo Nacional del Prado e curatore della mostra.

“Passioni mitologiche: Tiziano, Veronese, Allori, Rubens, Ribera, Poussin, Van Dyck, Velázquez” propone un viaggio irripetibile attraverso l’amore mitologico per mano delle grandi figure della pittura europea. Nella mitologia greca e romana l’amore, il desiderio e la bellezza sono strettamente correlati e dominano la vita degli dei e degli esseri umani. I testi che si riferiscono a questi argomenti – Iliade e Odissea di Omero , le Metamorfosi di Ovidio, l’ Eneide Virgilio tra gli altri – erano molto stimati dagli artisti rinascimentali e barocchi, che cercavano di rappresentarli con intenso sentimento. Le opere di questa mostra rappresentano il culmine di un modo di intendere la pittura, e per questo sono da secoli oggetto di venerazione.

“L’organizzazione di questa mostra solleva un doppio merito, da un lato, l’incontro di uno dei complessi artistici più belli, complessi e influenti della pittura europea e, dall’altro, lo sforzo delle maestranze per realizzarlo in mezzo di una pandemia “. Miguel Falomir, direttore del Museo Nacional del Prado, ha osservato, ricordando l’impegno collettivo in cui è essenziale il sostegno e la fiducia di sponsor generosi come la Fondazione BBVA.

“In un momento così eccezionale come quello in cui viviamo”, nelle parole del presidente della Fondazione BBVA, Carlos Torres Vila, “la mostra Passioni mitologiche è un’opportunità unica per riconnettersi con il Museo del Prado e ammirare la collezione di «Poesia» che Tiziano ha fatto per Filippo II Voglio esprimere la mia profonda gratitudine a tutte le istituzioni che hanno reso possibile la riunione di questo eccezionale gruppo di dipinti e, in particolare al Museo del Prado e ai curatori di questa mostra, per l’ideazione e materializzazione di questo È un onore per la Fondazione BBVA aver potuto collaborare per rendere possibile questa mostra unica.

La mostra raccoglie 29 opere, 16 del Museo del Prado e 13 di altre istituzioni. Particolarmente degno di nota è il fatto che, per la prima volta dal XVI secolo, si possono vedere in Spagna i dipinti mitologici che Tiziano dipinse per il re Filippo II tra il 1553 e il 1562, le famose “poesie”.

È la prima volta che queste opere possono essere viste insieme grazie all’eccezionale collaborazione tra il Museo Nacional del Prado, che conserva Venere e Adone (1554), la National Gallery di Londra e le National Galleries of Scotland che conservano una forma condivisa, Diana e Atteone e Diana e Callisto (1556-59) e il Museo Isabella Stewart Gardner che conserva Il Ratto d’Europa (1559-62). A queste quattro opere si affiancheranno la Danae della Wellington Collection, recentemente identificata come la prima della serie, e il Perseo e Andromeda della Wallace Collection, completando così la serie che lo stesso Tiziano chiama “Poesia” e che sono tra le più importanti della sua produzione non solo per la loro qualità artistica, ma anche per il modo in cui l’artista si è avvicinato al racconto pittorico delle storie letterarie.

Il progetto è accompagnato da un catalogo a cura dei curatori, che include contributi di importanti studiosi sull’argomento. Questa pubblicazione incorpora anche i risultati dello studio tecnico delle “poesie” condotto congiuntamente dalle istituzioni collaboratrici.

La mostra Venere baciata da Cupido Hendrik van der Broeck, dopo Michelangelo Olio su tavola, 120 x 195 cm h. 1550-1570 Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte Nella mitologia greco-romana l’amore, il desiderio e la bellezza sono strettamente legati l’uno all’altro e dominano la vita degli esseri umani. I miti che si riferiscono a questi argomenti erano molto stimati dagli artisti del Rinascimento e del Barocco, che cercavano di rappresentarli con intenso sentimento. I collezionisti d’élite che hanno commissionato dipinti su questi soggetti hanno apprezzato il loro contenuto erotico e si sono abbandonati alla propria cultura classica. Tiziano è stato uno dei pittori che hanno avuto il maggior impatto sulla rielaborazione della tradizione greco-romana nel Rinascimento, e per questo è il protagonista principale di questa mostra. Le scene mitologiche che realizzò per il duca di Ferrara tra il 1516 e il 1524 e per Filippo II tra il 1552 e il 1563 (l’artista le chiamava “poesia”) sono tra le più famose e influenti del loro tempo. I sei quadri dipinti da Tiziano per Filippo II non sono stati visti insieme in Spagna dalla fine del XVI secolo. La pittura di Tiziano influenzò Veronese, Rubens, Poussin, Velázquez, Van Dyck e altri artisti per i quali il ritorno ai temi trattati dal loro predecessore era un modo per segnalare il loro contributo a una genealogia pittorica in cui erano riconosciuti.

Venere e il nudo femminile sdraiato Venere si rallegra nella musica Tiziano Olio su tela, 138 x 222,4 cm h. 1550 Madrid, Museo Nazionale del Prado Sebbene l’irruzione della mitologia nella pittura rinascimentale sia stata una conseguenza del crescente interesse per l’arte e la letteratura dell’antichità, ha presentato le proprie caratteristiche sin dall’inizio. Una delle novità che ha introdotto è stato il nudo femminile sdraiato, inesistente come genere autonomo nell’arte classica. A Venezia intorno al 1500 Giorgione e Tiziano diedero vita a questa nuova tipologia pittorica, alla quale avrebbero dato continuità Miguel Ángel, Velázquez, Goya, Manet e Picasso. Queste figure femminili, che per la loro nudità sono associate a Venere o ninfe, compaiono inizialmente in paesaggi bucolici, sottolineando un’armonia tra arte e natura presente in testi contemporanei come l’Hypnerotomachia Poliphili, per approfondire successivamente gli interni domestici. La sua carica erotica era comunque evidente, tradita dalla sua ripetuta collocazione in camere da letto e spazi riservati.

Tiziano e Rubens Il Baccanale degli Andriani Tiziano Olio su tela, 175 x 193 cm 1523-26 Madrid, Museo Nazionale del Prado Tiziano fu un riferimento fondamentale per Rubens, soprattutto dopo la visita del pittore fiammingo a Madrid nel 1628-29. Qui studia la vasta collezione di dipinti del veneziano appartenuti alla Collezione Reale (di cui è erede quella che attualmente appartiene al Prado). Insieme alla letteratura antica, i dipinti di Tiziano costituirono il modello principale per la pittura mitologica di Rubens. Ad essi si ispira l’immagine di una natura fertile che vediamo nei suoi dipinti, popolata da ninfe, satiri e altre creature mitiche che danzano in atteggiamenti sensuali. Entrambi i pittori condividono un’idea di mitologia centrata sull’amore e sul desiderio intesi come forze generatrici di vita, e condividono anche la naturalezza con cui interpretano i miti, facendoci sentire vicini gli uni agli altri.