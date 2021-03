Costiera amalfitana. Parlando di Sanremo: Pippo Baudo ad Amalfi con Laura Pausini appena 18enne, un ricordo del grande Vep. E’ di scena Laura Pausini a Sanremo e a proposito, grazie a Giuseppe Di Martino, fotografo e informatico, pubblichiamo in esclusiva una foto storica che ritrae il presentatore più longevo del Festival della Canzone Italiana Pippo Baudo con Laura Pausini al Santa Caterina di Amalfi. La foto di Raffaele De Martino, il Vep, Vigilatore Ecologico Positanese e Praianese, che oltre ad essere un ambientalista era uno straordinario fotografo.

La nostra Laura qualche giorno fa ha vinto il Golden Globe con “Io Si” (Seen) come migliore canzone originale del 2020, colonna sonora del film “La vita davanti a sé” tratto dall’omonimo romanzo di Romain Gary del 1975 con la regia di Edoardo Ponti con una strepitosa Sofia Loren.

Stasera, invece, calcherà il palco più famoso d’Italia. Prosegue il “Festival di Sanremo” condotto da Amadeus. La seconda serata della storica kermesse dedicata alla canzone italiana andrà in onda mercoledì 3 marzo alle 20.30, in prima serata, su RaiUno. Accanto ad Amadeus ci sarà Fiorello a fare da spalla e da traino; ospiti fissi Achille Lauro e Ibrahimovic; la co-conduttrice stasera sarà Elodie. Tra gli ospiti annunciati per oggi c’è Laura Pausini. Oltre a lei Gigliola Cinquetti, Fausto Leali e Marcella Bella. I tre saranno protagonisti di una celebrazione della storia del festival con due brani a testa. Cinquetti canterà ‘Non ho l’età’ e ‘Dio come ti amo’, Leali ‘Mi manchi’ e ‘Io amo’ e Marcella Bella ‘Senza un briciolo di testa’ e ‘Montagne verdi’.