Papa Francesco: “Maria vicina a chi nella pandemia muore solo”

All’udienza generale tenutasi questa mattina, Papa Francesco incentra la sua catechesi sulla preghiera in comunione con la Madonna. Il Santo Padre – come riporta Vatican News – afferma: «La profonda vicinanza di Maria che come e più di ogni buona madre, ci difende nei pericoli, si preoccupa per noi, anche quando noi siamo presi dalle nostre cose e perdiamo il senso del cammino, e mettiamo in pericolo non solo la nostra salute ma la nostra salvezza. Prega anche per chi non prega. Perché lei è la nostra Madre. Maria è sempre presente al capezzale dei suoi figli che partono da questo mondo, è vicina a chi è dimenticato come lo fu accanto al Figlio quando tutti l’avevano abbandonato.

Maria è stata ed è presente nei giorni di pandemia, vicino alle persone che purtroppo hanno concluso il loro cammino terreno in una condizione di isolamento, senza il conforto della vicinanza dei loro cari. Maria è sempre lì, accanto a noi, con la sua tenerezza materna. Donna del ‘sì’, che ha accolto con prontezza l’invito dell’Angelo, Maria risponde pure alle nostre suppliche, anche a quelle che rimangono chiuse nel cuore, che non hanno la forza di uscire ma che Dio conosce meglio di noi stessi.

La via maestra della preghiera cristiana è proprio l’umanità di Gesù: egli è l’unico Mediatore fra Dio e gli uomini, è l’unico Redentore: non ci sono co-redentori con Cristo. E’ il ponte che attraversiamo per rivolgerci al Padre così che ogni preghiera che eleviamo a Dio è per Cristo, con Cristo e in Cristo e si realizza grazie alla sua intercessione. È dunque dalla mediazione di Cristo che prendono senso gli altri riferimenti che il cristiano trova nella sua preghiera, primo fra tutti quello alla Vergine Maria che occupa un posto privilegiato perché è la Madre di Gesù.

Nell’iconografia cristiana la sua presenza di Maria è ovunque ma sempre in funzione del Figlio. Le sue mani, i suoi occhi, il suo atteggiamento sono un catechismo vivente e segnalano il centro, Gesù. A tal punto che possiamo dire che è più discepola che Madre, è la prima discepola. Il suo ruolo è essere l’umile ancella del Signore. Gesù ha esteso la maternità di Maria a tutta la Chiesa quando le ha affidato il discepolo amato, poco prima di morire in croce. Da quel momento siamo collocati tutti sotto il suo manto, come si vede in certi affreschi o quadri medievali.

Anche la prima antifona latina – sub tuum praesidium confugimus, sancta Dei Genitrix: la Madonna che copre, come Madre, alla quale Gesù ci ha affidati, tutti noi; ma come Madre, non come dea, non come corredentrice: come Madre. E’ vero che la pietà cristiana sempre le dà dei titoli belli, come un figlio alla mamma: quante cose belle dice un figlio alla mamma alla quale vuole bene! Quante cose belle. Ma stiamo attenti: le cose che la Chiesa, i Santi le dicono, le cose belle, a Maria, nulla tolgono all’unicità redentrice di Cristo. Lui è l’unico Redentore. Sono espressioni d’amore come un figlio alla mamma – alcune volte esagerate. Ma l’amore, noi sappiamo, sempre ci fa fare cose esagerate, ma d’amore.

Presente nella preghiera dell’Ave Maria il titolo “Theotokos”, “Madre di Dio”, sancito dal Concilio di Efeso. In questa preghiera si supplica Maria di intercedere adesso e nell’ora della nostra morte. Quindi nelle concrete situazioni della vita, e nel momento finale, perché ci accompagni nel passaggio alla vita eterna.