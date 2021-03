Pallavolo, esordio vincente per l’under 17 con Latella e Russo

Esordio vincente per gli azzurrini guidati da Monica Cresta nel primo match del Torneo Wevza in corso a Vivo Valentia, dove hanno battuto la Spagna con il punteggio di 3-0. I ragazzi, tra cui Latella Germano e Russo Giacomo provenienti dalla penisola sorrentina, si sono saputi imporre dando prova di grande maturità e trovando una vittoria che potrà certamente incidere positivamente sul morale della squadra per il proseguo del torneo che mette in palio un posto per i prossimi campionati europei di categoria che si svolgeranno in Albania dal 10 al 17 luglio 2021. Nel prossimo appuntamento di domani, gli azzurrini affonteranno al PalaValentia la Germania alle ore 16.30.