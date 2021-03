Pagani, il sindaco Lello De Prisco positivo al Covid-19: “State a case se potete”

Pagani. Il sindaco Lello De Prisco è risultato positivo al Covid-19 nonostante tutte le precauzioni adottate ed invita a stare attanti e rispettare le regole attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook: «Sono stato attento, ho usato doppia mascherina e distanziamento. Ho fatto un tampone precauzionale e sono risultato positivo. Sono sostanzialmente asintomatico, sto bene, anche se in pensiero per il mio distacco forzato dagli uffici comunali. In questi giorni di quarantena seguirò da casa tutte le azioni amministrative, che non si fermeranno, grazie alla mia squadra. Teniamo duro, non abbassiamo la guardia e prestiamo la massima prudenza, purtroppo il percorso è ancora lungo, ma dobbiamo metterci tutte le forze per farcela. Vi raccomando state a casa se potete».