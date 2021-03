Padri separati: gli effetti della separazione sugli uomini

La separazione rappresenta un momento di transizione turbolento e difficile da affrontare per tutta la famiglia.

Gli effetti della rottura della coppia si riflettono spesso sui figli, le cui problematiche correlate a questo periodo di transizione continuano (a ragione) ad essere ampiamente analizzate e prese attentamente in considerazione da parenti, insegnanti, psicologi e avvocati. Di norma, anche le mamme separate ricevono un’adeguata attenzione rivolta alla tutela dei loro diritti e al supporto psicologico, durante questo difficile processo di transizione.

Ma cosa succede ai padri separati?

Fino ad oggi sono stati spesso sottovalutati gli effetti negativi e traumatici che la separazione può avere sugli uomini con figli. Tuttavia, nel corso degli ultimi anni, una crescente attenzione è stata rivolta alle molteplici problematiche che la rottura di una coppia con figli possa avere sul benessere fisico, psicologico e sociale dei padri separati.

Padri separati: Salute e benessere psicologico

La tendenza degli uomini a non essere consapevoli delle problematiche emotive, psicologiche e sociali relative al divorzio (cosi come quella dei professionisti specializzati a non approfondirle), rende i padri separati più esposti a malattie cardiovascolari, ipertensione e ictus nonché ad un aumento della predisposizione alla depressione ( 10 volte maggiore rispetto agli uomini sposati), all’abuso di sostanze e al suicidio (con un rischio di 10 volte maggiore rispetto alle donne). Venendo meno il ruolo portante di padre di famiglia, i padri separati si trovano spesso a dover fronteggiare una situazione che viene vissuta come una sconfitta, un fallimento che si riflette frequentemente in uno stato di frustrazione e depressione da cui è difficile uscire senza un adeguato supporto.

Padri separati: relazioni sociali

Gli uomini separati sono inoltre più a rischio di isolamento sociale, di perdita di supporto emotivo da parte della famiglia e degli amici. La necessità di trovare un alloggio, le complicate dinamiche legate alla custodia dei figli, al loro mantenimento e alla possibilità di vederli, i rapporti conflittuali con l’ex coniuge nonché la frequente perdita di relazioni con la famiglia allargata sono tutti fattori che incidono notevolmente sul benessere psicologico dei padri separati.

Padri separati: relazioni con I figli

Nella maggior parte dei casi la separazione si riflette nel cambio di domicilio dei padri che si trovando quindi a non avere più la possibilità di vivere i propri figli nella quotidianità. Nonostante sia difficile stimare il tempo effettivo che i padri separati passino con i propri figli, di norma questa situazione (spesso aggravata da rapporti conflittuali con la madre) rappresenta un ostacolo decisivo al mantenimento di una sana e naturale relazione padre-figlio. L’insoddisfazione generata dalla frequenza delle visite, dai luoghi degli incontri e dall’impossibilità di partecipare a momenti importanti della vita dei figli costituisce una ferita aperta per molti uomini.