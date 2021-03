OSPEDALE UNICO. L’OPINIONE DI UN EX DIRIGENTE ASL

A seguito dell’articolo Sant’Agnello . Ospedale Unico. De Angelis “L’alternativa è possibile”, mistero su una delocalizzazione ai Colli pubblicato da Positanonew in data 28 marzo 2021.

Abbiamo convocato il Capitano Luigi Gargiulo , quale conoscitore della storia degli eventi, per aver lavorato attivamente nell’ambito ospedaliero, nel periodo di transizione dalle ex USL a nuove Aziende Sanitarie. Lo stesso ci ha confermato che l’ipotesi di utilizzo, ancorché mai contattato, con la proprietà dell’albergo ai Colli di San Pietro, per la realizzazione di un Ospedale Unico della Penisola Sorrentina Amalfitana, è fondata e veritiera. Essa ha origine agli inizi degli anni novanta del secolo scorso . La forza dell’ipotesi consisteva nella centralità logistica e geografica, rispetto a tutta la Penisola, da Vico Equense a Massa Lubrense e Positano –Praiano, con sistemi viari a pettine di nuova concezione : SS 163 , Via Cavone, Via Mortora , Via Nastro d’Argento, Via Nastro verde e Via Nastro Azzurro.

Da notare che le strutture interessate, oltre ad un vastissimo parco , dispongono già di centoventi camere, 80 + 40, complete dei servizi alberghieri , gli stessi furono interessati anche ad una trasformazione in Clinica Privata, agli inizi degli anni novanta ad opera di imprenditori e medici illustri dell’epoca. Gli spazi disponibili consentono ampliamenti impossibili da realizzare presso l’Ospedale di Sant’Agnello.