Ospedale Costa d’ Amalfi eccellenza per i vaccini per gli anziani, a Maiori tanti disagi. Positano organizzata.

Facciamo una breve riflessione sulle vaccinazioni che si stanno facendo agli anziani in Costiera amalfitana. Unanime e concorde la soddisfazione per i vaccini fatti all’Ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello . In due fine settimane 474 anziani e questo significa che, rodata la macchina di lavoro, si poteva anche aumentare questo numero. Inoltre le condizioni sono ottimali, sala d’attesa, possibilità di intervenire, visto che si è in Ospedale, per qualsiasi possibile malore ad un anziano, grande disponibilità, professionalità e sopratutto umanità. Invece tantissime critiche per la scelta del Centro Anziani di Maiori come Centro Vaccinale, disagi e lamentele a centinaia sui social newtwork e in particolare su Facebook. A Positano, dove a causa della frana ad Amalfi si sono concentrati gli anziani di Positano, Praiano, Furore e Conca dei Marini, una grande organizzazione, anche grazie ai farmacisti volontari. Ci si trova comunque in un poliambulatorio con le ambulanze e il presidio sanitario del 118 e della Croce Rossa. La dislocazione giustificata dalla frana che ha interrotto la S.S. 163 Amalfitana, ma anche dalla lontananza, visto che da Positano ci vuole un’ora per arrivare a Castiglione . Ma come mai da Maiori e Minori, a cinque minuti da Castiglione, si è scelta una sede contestata quasi da tutti? Solo per far vedere che sul posto si fanno i vaccini e fare passarella politica? E’ questo che trapela dai commenti Riportiamo questo di Valentino Fiorillo, ex assessore e volontario della protezione civile. ” Ci sono stati mesi per preparare tutto. A Castiglione un’organizzazione impeccabile e, per la precisione, non si passa assolutamente per il Pronto Soccorso. C’è un percorso a senso unico con ingresso e uscita differenziata dove gli utenti non si incrociano mai; parcheggio antistante riservato agli utenti e nessuna barriera architettonica; nessun assembramento nè persone in attesa in un androne aperto. Non tutti i nostri anziani bivaccano sulle panchine come si vorrebbe far credere, un pò di rispetto e di riguardo almeno per loro che sono la nostra storia da proteggere. A Maiori, nonostante sia stato segnalato “con garbo ” c’è addirittura la ztl chiusa. Il problema è che, se qualcuno dice qualcosa viene poi definito “nemico di Maiori”. L’evidenza è che, mentre gli altri comuni hanno completato la prima dose, i nostri anziani, come testimoniato dal prof., sono ancora in attesa di chiamata. Che ci sia di peggio non può essere una giustificazione, e per fortuna che ci sono i volontari”