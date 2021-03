Opere abusive a Tramonti: sequestrati oltre 130 mq di lavori nella frazione di Cesarano.

I Carabinieri della Compagnia di Amalfi, nell’ambito delle numerose attività volte a contrastare il fenomeno dell’abusivismo edilizio, hanno operato un corposo sequestro alla frazione Cesarano di Tramonti, presso un’immobile di proprietà di una persona del luogo, incensurata, che ha realizzato alcune opere difformi dalle quelle previste. Il controllo è scattato in quanto, durante i normali servizi d’istituto, gli uomini dell’Arma di Tramonti hanno notato un cantiere presso una comune abitazione e di cui non avevano notizie dettagliate: acquisite le carte depositate presso il comune e con l’ausilio del responsabile dell’ufficio tecnico, è stato effettuato un accurato sopralluogo che ha permesso di riscontrare numerose irregolarità.

Nello specifico è emerso che il proprietario, in attesa di una pratica di condono ed in possesso di un permesso a costruire relativo ad alcuni vani dell’immobile, aveva nel frattempo avviato tutta una serie di lavori abusivi che comportavano al contempo un ampliamento volumetrico di alcuni locali, tra cui il seminterrato verosimilmente destinato a garage, previsto originariamente di circa 40 mq ed invece realizzato di oltre 100 mq. Quest’area, un balcone ed un altro locale, tutti ancora in fase di realizzazione o non del tutto ultimati sono stati sequestrati penalmente. La proprietaria è stata deferita in stato di libertà e gli atti redatti sono stati inviati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno per la convalida e le successive incombenze.