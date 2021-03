Omaggio al Tasso di Angela Vinaccia

50 anni di arte e bellezza dalle mani , dalla testa e dal cuore di Angela Vinaccia. Poliedrica e multidisciplinare, le sue opere vanno dalla pittura ad olio alle Icone religiose, dal presepe speciale alle sculture in legno e pietra. Non è mai mancata agli appuntamenti di società e concorsi artistici, i Via crucis Arte di Piano, e le mostre in tante città italiane. Sensibile alla letteratura, pubblicò nel 1993 un volume dedicato a Dante, che in quest’anno 2021 di celebrazioni dedicate al sommo poeta, ne ripubblicheremo le immagini.

Qui in questa foto Incontro con Cornelia …..sorella del Tasso….. Inchiostro di china su cartoncino cm.50 X 70…