Oggi è Mercoledì Santo: ecco il suo significato. La Settimana Santa è la settimana nella quale il cristianesimo celebra gli eventi di fede correlati agli ultimi giorni di Gesù, che comprende in particolare la sua passione, morte in croce e resurrezione il terzo giorno successivo. Il lunedì, martedì e mercoledì santo la Chiesa contempla in particolare il tradimento di Giuda per trenta denari. La prima lettura della messa presenta i primi tre canti del Servo del Signore che si trovano nel libro del profeta Isaia.

In particolare, è proprio il giorno del Mercoledì Santo, che quest’anno cade in data di oggi 31 marzo, il giorno del tradimento, il giorno della tristezza. Il giorno in cui Gesù è tradito da uno dei suoi Apostoli per 30 denari.

l rimando liturgico è alla fedeltà degli impegni presi, all’onestà morale del cristiano nel rapporto con le persone.