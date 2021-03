Oggi, 14 marzo, è la Giornata Nazionale del Paesaggio. Istituita dal Ministero italiano il 14 marzo del 2016, la Giornata Nazionale del Paesaggio ha l’obiettivo di promuovere la cultura del paesaggio e sensibilizzare i cittadini, per scoprire e riscoprire alcuni dei luoghi più belli della Terra.

AQPurtroppo, però, anche quest’anno la Giornata Nazionale del Paesaggio, in tempo di pandemia, si celebra per la seconda volta con i musei e siti culturali chiusi.

A questa problematica, il Parco Archeologico di Pompei ha deciso di ovviare proponendo attraverso alcuni video sui canali social e web istituzionali, un racconto del paesaggio pompeiano, dalle trasformazioni subite a seguito dell’eruzione, alle complesse esigenze di manutenzione delle attuali grandi aree verdi incluse nell’area archeologica, fino ai progetti di riqualificazione, ricostruzione e valorizzazione dei giardini storici, che costituivano un elemento centrale della domus romana.

Da Nord a Sud, non mancheranno le iniziative, come ad esempio quella dedicata alle pinete di Ravenna, raccontate in un video messo a disposizione dal Museo Nazionale di Ravenna, che a partire dalla giornata del 14 marzo sulla pagina Facebook del Museo Nazionale di Ravenna dedicherà un video al prezioso manufatto di una mappa che ne racconta la storia e l’importanza.

Anche quest’anno, dunque, musei chiusi in questa giornata a loro dedicata, con la speranza che quanto prima potremo tornarvi in prima persona.