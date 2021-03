Nuove misure restrittive ad Agerola: attività commerciali chiuse alle 14. Mascolo invita alla responsabilità

Agerola verso misure ancora più restrittive a seguito dei boom di contagi registrati nei giorni scorsi. Lo ha comunicato in serata il sindaco Luca Mascolo che fa appello alla responsabilità di Agerola per superare questo momento di emergenza. In attesa della pubblicazione dell’ordinanza, si anticipano i contenuti, decisi dal COC, che saranno in vigore già dalla giornata di oggi e fino a domenica 28 marzo.