Nuova segnalazione a Tutelailtuoterritorio: riguarda via Roberto il Guiscardo ad Amalfi

Amalfi. Il sito internet www.tutelailtuoterritorio continua a essere utilizzato dai cittadini della Costiera Amalfitana per segnalare possibili situazioni di rischio.

Come ormai comincia ad essere evidente, molti dei disastri che hanno colpito la Costiera Amalfitana negli ultimi decenni avrebbero potuto essere evitati se il territorio fosse stato regolarmente “manutenuto”: se i torrenti fossero stati liberati da rami e detriti, le canalizzazioni non a tenuta riparate, le macere crollate ricostruite, il sottobosco ripulito, i costoni risanati eliminando i massi in bilico. E molti degli abitanti erano ben consapevoli dei rischi, sia perché sono evidenti sia perché, molto spesso, sono ricorrenti.

Una conoscenza diffusa delle situazioni di pericolo che, tuttavia, raramente si traduce in interventi capaci di eliminarle. Una circostanza che non dipende solo da carenza di risorse o da pastoie burocratiche. Innanzitutto non c’è un sistema di trasferimento automatico delle informazioni da chi conosce i pericoli a chi ha il compito di eliminarli. Inoltre, la conoscenza delle situazioni a rischio non fa “notizia”, se non dopo che il disastro si è verificato. E i politici sono sensibili solo alle istanze che trovano spazio nei media.

La pagina TTT ha la finalità di raccogliere le segnalazioni di cittadini e visitatori sulle situazioni di pericolo rilevabili in Costiera Amalfitana, girarle agli organi competenti, ai media locali e, soprattutto, monitorarne il seguito. Va precisato che la pagina TTT non sostituisce i servizi istituzionali per le emergenze. Nella pagina viene infatti precisato che nel caso si debba segnalare un pericolo imminente rivolgersi al 112, 113, 115, 118.

Attraverso il servizio innanzi è pervenuta al sito la seguente segnalazione.

In allegato è riportata la documentazione fotografica inerente un intonaco già in parte distaccato e fessurato della parte sommitale di un edificio sito in via Roberto il Guiscardo (Amalfi). L’utente ha inoltre rappresentato che lo stato di degrado risulta “in peggioramento” e che la facciata in questione prospetta su strada pubblica.