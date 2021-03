Non solo Piano di Sorrento , ma anche Meta e Sant’Agnello. Cittadini in difficoltà

L’episodio di oggi pomeriggio a Piano di Sorrento non è assolutamente circoscritto e non vi è nessuna critica diretta all’amministrazione di Vincenzo Iaccarino o ai funzionari , che anzi fanno il possibile .. La vicenda è stata ricostruita dalle testimonianze sul posto, e il malore, confermato anche dalla polizia municipale, che è intervenuta con professionalità, tempestività e con equilibrio, sono sintomatiche di un malessere. Evidente che il Comune non ha fatto irregolarità o perlomeno quello che chiedeva il privato era inconcedibile, l’accesso agli atti su queste vicende non è possibile per questioni di privacy, la vicenda è stata chiarita dal sindaco Vincenzo Iaccarino

