Nocera Inferiore: aperto il rinnovato sottopasso pedonale di via Martinez

A Nocera Inferiore è stato aperto il rinnovato sottopasso pedonale di via Martinez. “In pochi mesi – dichiara il sindaco Torquato – sono stati restituiti alla città i due sottopassaggi riqualificati con progetti artistici”. Gli interventi di riqualificazione, realizzati da Rete Ferroviaria Italiana in collaborazione con il Comune di Nocera Inferiore grazie ad una convenzione sottoscritta tra le parti, hanno interessato precedentemente anche il sottopasso di via Bosco Lucarelli.

Una nuova pavimentazione e moderni rivestimenti alle pareti sono stati arricchiti da elementi artistici che rappresentano la storia del territorio nocerino. Il progetto artistico dal titolo Disco-Nesso è stato seguito dall’architetto Salvatore Martorana e realizzato dall’artista Pier Francesco Solimene. L’assessore Ugolino ha spiegato che è “un omaggio alla storia nocerina e ai suoi luoghi storici”. Installati una illuminazione ad alta efficienza e un impianto di videosorveglianza per incrementare i livelli di sicurezza dei sottopassi. I due passaggi sotterranei consentono di superare, in totale sicurezza, i binari della linea ferroviaria Napoli – Salerno che attraversano il centro urbano. I lavori sono stati portati a termine in circa tre mesi e con un impegno economico complessivo di 220mila. PINO D’ELIA RADIO ALFA