Nasce l’Associazione delle Guide turistiche della Costa d’Amalfi

Un “ANNUS TERRIBILIS” quale si è rivelato il 2020 non può lasciarci solo incertezza e paura: a fronte delle tante e troppe chiusure, nasce come un’iniezione di positività l’Associazione Guide Turistiche Costa d’Amalfi – Amalficoastourguides, costituitasi nello scorso mese di Agosto ed operante in Costa d’Amalfi e nell’intera Regione Campania.

Un gruppo di professionisti locali, animati da grandi propositi, di fronte al catastrofico crollo delle richieste lavorative dovuto all’emergenza epidemiologica Covid-19, hanno ritenuto di reagire con un messaggio di speranza e fiducia nel futuro, unendosi in nome della “promozione, sotto ogni forma, dello sviluppo culturale, sociale, ambientale e turistico del nostro territorio, in chiave sostenibile e responsabile”. Attraverso un ventaglio di proposte di visite guidate, escursioni, percorsi trekking, visite didattiche, in Costa d’Amalfi ed in Campania, in lingua inglese, tedesca, francese, spagnola, oltre che in italiano.

Un collettivo che conta al suo interno Periti tecnici per il turismo, Storici dell’arte, Archeologi, laureati in discipline umanistiche e linguistiche, tutti regolarmente abilitati alla professione di Guida turistica, così come vuole la vigente normativa sul Turismo. Guide ed accompagnatori seri, preparati, forti di una lunga esperienza consolidata sul campo ed una passione smisurata per la storia, l’arte, le tradizioni e le bellezze della nostra terra.

Il neo eletto Presidente Michele Amendola vanta nella sua squadra Alessandra Bottone, Lucia Fiorenza, Michela Mansi, Marilena Marciano, Roberta Ruocco, Trofimena Ruocco, Danièle Wolff, Alessio Amato, Giuseppe Dipino e Raffaele Mitridate, tutti raggiungibili all’indirizzo mail info@amalficoastourguides.com ed immediatamente disponibili per ogni tipo di richiesta di visita guidata, dalla passeggiata a piedi per il centro dell’incantevole Ravello della durata di circa due ore, all’intera giornata a Capri con il mix imperdibile di cultura, storia e perché no…shopping esclusivo e sfrenato.

L’obiettivo è quello di soddisfare al meglio le richieste e le esigenze dei vari attori del comparto turistico: un esclusivo carnet di servizi, improntati su itinerari classici e non solo, destinato a tour operator, agenzie di viaggi, associazioni, scuole, Enti pubblici del turismo ed altri Enti locali, oltreché pensati per i tanti visitatori che scelgono la Costa d’Amalfi e la Campania come mete dei loro viaggi.

A breve in linea, il sito dell’Associazione www.amalficoastourguides.com svelerà agli addetti ai lavori quanto ai curiosi di ogni parte del mondo, la proposta di promozione e divulgazione della cultura locale che è alla base della nostra mission. Il nostro non vuole essere solo un incoraggiamento verso tutti coloro che attraversano questa difficile fase, della socialità prima del lavoro, ma un impegno concreto a contribuire ad una ripresa orientata verso la qualità e la professionalità. Per questo motivo, la nostra attività associativa si svilupperà in una progettualità costante di Eventi di Formazione e Divulgazione culturale, aperti a tutti, che promuova e favorisca una nuova fruizione della Costiera amalfitana come bene culturale e come Patrimonio dell’umanità, così come definito dall’Unesco a partire dal 1997.

“La nostra scommessa- puntare sull’amore per la nostra terra di origine e sull’interesse comune per la sua storia, per la sua arte e le sue meraviglie- si rivelerà sicuramente vincente perché chi ci seguirà sarà più pronto e consapevole nell’apprezzare la nostra stessa passione. Abbiamo tutti bisogno di bellezza come rimedio ai guasti provocati da questo cortocircuito da virus…entusiasmo, preparazione ed originalità saranno le nostre armi. A tutti coloro che vorranno seguirci sui principali social, confermo che siamo presenti su facebook e Instagram per creare suggestioni e costruire insieme affascinanti esperienze da vivere non appena potremo lasciarci questo momento alle spalle” – afferma con il suo proverbiale sorriso il Presidente Michele Amendola.