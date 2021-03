Napoli. UNISOB. La garanzia dei servizi sociali al tempo del Coronavirus.

Segnalazione di Maurizio Vitiello – UNISOB. La garanzia dei servizi sociali al tempo del Coronavirus.

Università degli Studî Suor Orsola Benincasa

Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione

La garanzia dei servizi sociali al tempo del Coronavirus

Ciclo di seminari/Laboratori di tirocinio

marzo – settembre 2021

Le politiche e gli interventi sociali attraverso i quali si produce la soddisfazione dei diritti delle persone – come singoli e come comunità – nei comparti educativo, sanitario e assistenziale, sono al centro di una riflessione che l’Ateneo alimenta e propone con continuità, a favore, in particolare, degli studenti che si formano nell’area delle politiche e dei servizi sociali.

Questo sguardo costante al Welfare e alle sue evoluzioni è finalizzato anche ad offrire agli studenti strumenti ulteriori, rispetto alla didattica tradizionale, da spendere con profitto nell’esperienza di tirocinio curriculare, evidente ponte tra formazione e prassi, e dà conto della scelta di presentare come “Laboratori di Tirocinio” il ciclo di incontri in cui si articola l’offerta. In tale prospettiva questo “cantiere aperto”, come aperto è il sistema di protezione e di garanzia dei diritti sociali, oggetto di continue trasformazioni, integra una proposta di formazione e orientamento di quanti si preparano a gestire, o gestiscono, dinamiche complesse nella propria esperienza professionale. Il ciclo di incontri è perciò diretto anche agli specialisti del settore – assistenti sociali – come occasione di formazione continua.

Sui processi oggetto di riflessione l’impatto dell’emergenza sanitaria da Covid-19 è stato con ogni evidenza straordinario, avendo essa aggravato le condizioni di povertà, di isolamento, di malattia di quanti già versavano in situazioni di bisogno. Gli stessi interventi di gestione e contenimento della diffusione del virus, e le misure preventive e restrittive in cui i primi si sono tradotti, hanno imposto un riassetto delle priorità producendo una diversa distribuzione delle risorse e una diversa articolazione dei servizi sociali, e in generale la necessità di ripensare interventi e servizi. Nell’agenda dei temi considerati prioritari in questa edizione – misure di contrasto alla povertà, accoglienza dei migranti, impiego delle nuove tecnologie negli interventi sociali, secondo welfare – è oggetto di attenzione particolare la rimodulazione imposta dalle condizioni emergenziali e gli effetti che tale riorganizzazione produrrà anche nel lungo periodo.

Nell’ambito del presente ciclo sono programmati i seguenti incontri:

8 marzo 2021

ore 15,00

L’evento si svolgerà sulla piattaforma Google Meet

Le politiche e le misure di contrasto alla povertà

Indirizzi di saluto e introduzione

Bianca Maria Farina

Presidente del CdS in Programmazione, amministrazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Presiede e modera

Fortunata Caragliano

Coordinatrice del Comitato scientifico dell’Osservatorio per lo studio la ricerca e la promozione dell’economia civile, Regione Campania

Relazioni

Il quadro complessivo: tendenze, attori, misure

Carla Acocella

Associato di diritto amministrativo, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Il quadro regolatorio delle politiche e delle prestazioni sociali dirette a contrastare la povertà: un’introduzione

Roberto Bafundi

Direttore INPS Basilicata

Il riconoscimento delle prestazioni sociali a contrasto della povertà: il ruolo dell’INPS

Cristiana Morbelli

Referente settoriale per l’implementazione del Patto per l’inclusione sociale-Reddito di cittadinanza per la Regione Campania, World Bank

Il contributo della Banca Mondiale in Italia e in Campania

Melicia Comberiati

Portavoce dell’Alleanza contro la povertà in Campania

L’alleanza contro la povertà in Italia: soggetti coinvolti, ruolo e finalità

Lorenzo Lusignoli

CISL, Dipartimento Politiche sociali, salute e Riforma PA – Coordinatore scientifico dell’Alleanza contro la povertà nazionale

Lo stato dell’arte delle misure di contrasto alla povertà: un quadro di sintesi

Il profilo infrastrutturale

Robin Hendrix

Task force GePI, World Bank

L’accompagnamento dei beneficiari del reddito di cittadinanza e la semplificazione del lavoro degli assistenti sociali: la piattaforma GEPI

Antonietta Barone

Funzionario responsabile del Centro per l’impiego di Salerno

La prospettiva dei centri per l’impiego

Mariagiovanna Squillante

Assistente sociale professionale presso l’Azienda consortile Agro Solidale

La prospettiva dell’assistente sociale: utilizzo e dialogo delle piattaforme

I destinatari degli interventi. Le testimonianze

Antonio Mattone

Ufficio Pastorale per i problemi sociali e del lavoro della Diocesi di Napoli

Le povertà estreme

Benedetta Ferone

Responsabile dei servizi per i senza dimora della Comunità di Sant’Egidio

I servizi per i senza fissa dimora

Carlo Mele

Delegato regionale Caritas Campania

Il sistema di presa in carico della Chiesa campana

Maggio 2021

ore 15,00

Il comparto migrazioni: accoglienza e integrazione

Luglio 2021

ore 15,00

Le nuove tecnologie per gli interventi sociali

Settembre 2021

ore 15,00

Il secondo Welfare

La partecipazione ai quattro Laboratori consentirà agli studenti iscritti al Corso di Laurea in Programmazione, amministrazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali-LM/87 la possibilità di acquisire, previa elaborazione di una relazione sui temi trattati nel ciclo di incontri, n. 1 Punto Bonus.

