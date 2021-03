NAPOLI: PRIMA DOSE DI VACCINO PER LE FORZE DELL’ORDINE

L’attesa è finita, al via la prima dose delle vaccinazioni anche per le forze dell’ordine del napoletano, partita oggi alla Mostra d’Oltremare di Napoli. A vigilare i militari della Compagnia di Bagnoli, guidata dal maggiore Federico Lori. Presente anche il direttore generale dell’Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva. Una responsabilità civile, ma anche tante le perplessità. I vaccini sono fondamentali nella tutela della salute pubblica. Tuttavia, la sfida è ancora aperta, per avere un risultato efficace, bisognerebbe che il vaccino produca la cosiddetta “immunità di gregge”, con la vaccinazione sufficientemente elevata della popolazione che decide di vaccinarsi.

Rosa Ferrante