Napoli/Minori. Auguri ad Alessia Del Pizzo per il giuramento di avvocato. I genitori di Alessia Del Pizzo, originari di Minori, in Costiera Amalfitana, ma residenti a Napoli, felici per il grande traguardo della figlia, le inviano i loro affettuosi auguri per il suo giuramento da avvocato. “Essere avvocato sarà un’esperienza totalizzante, fatta di tanti ostacoli ma anche di infinite soddisfazioni a contatto con i più deboli ed in difesa di chi non ha voce. Siamo sicuri che onorerai sempre questa scelta di vita”.

Anche la redazione di Positanonews vuole unirsi virtualmente a questi festeggiamenti, augurando ad Alessia ulteriori grandi successi e sperando che sia sempre felice come in questo giorno.