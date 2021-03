Napoli, migliorano le condizioni del neonato ricoverato per ustioni al Santobono

Napoli. Cominciano a migliorare le condizioni del neonato di appena 13 giorni ricoverato per gravi ustioni all’ospedale Santobono in seguito al maltrattamento subito dai genitori che sono stati arrestati. Il Consigliere Regionale di Europa Verde, con un post sulla sua pagina Facebook, dichiara: «Ora respira da solo e ha cominciato ad assumere del latte. Non sono ancora da escludersi complicanze improvvise. Continueremo monitorare la situazione. Siamo in costante e continuo contatto diretto con il direttore generale dell’ospedale Santobono-Pausilipon che ci ha riferito che le condizioni del neonato ricoverato per le ustioni sono in lieve miglioramento. Il piccolo ha subito diversi interventi, sia per la rimozione dei tessuti morti che per l’innesto di derma artificiale. Sono state ridotte le quantità di sedativi, il piccolo ora è in grado di fare qualche piccolo movimento, apre gli occhi e respira in maniera quasi del tutto autonoma ed ha cominciato ad assumere delle piccole quantità di latte.

Nonostante, però, i miglioramenti bisogna ancora essere molto vigili e non sono da escludersi l’insorgere di complicanze improvvise. Continueremo a seguire le condizioni del piccolo e a chiedere pene dure per i genitori».