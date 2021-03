Napoli , l’attore Iannelli lancia il contest anticovid” Un Pensiero per il mio Papà” . Giudici di gara: Ciro Poppella , Antonio Ferrieri , Cosimo Alberti e Giovanni Caso.

L’attore napoletano Angelo Iannelli , interprete della maschera di pulcinella , definito ambasciatore del sorriso per il suo impegno verso i fragili e le persone meno fortunate, come nella prima ondata di Pandemia anche stavolta non fa mancare la sua creatività e simpatia.

L’instancabile king del sorriso , ritorna dopo il successo del precedente contest gastronomico in occasione della prima ondata di Pandemia “Io Resto a casa e preparo specialità “che ha tenuto spensierate tante famiglie, ha pensato stavolta di dare risalto alla figura del padre nel giorno della ricorrenza della sua festa , mettendo in evidenza l’importante ruolo del Padre nella società , che causa Covid 19 hanno dovuto affrontare mille difficoltà ,sono stati costretti a superarsi , sostituendo spesso la figura della mamma, basta pensare ai problemi della dad e l’emergenza epidemiale . L’eroe moderno del sociale Angelo Iannelli , ha lanciato il gioco sulla sua seguitissima pagina Facebook “ Un Pensiero per il mio papà” dove ha invitato i tanti amici a inviare foto e brevi filmati, mentre declamano frasi, racconti, monologhi e dolci dedicati al papà in occasione della sua festa, che ricordiamo ricorre il 19 Marzo festa di San Giuseppe .

Lo slogan è un “Papà sei il mio eroe “ con l’intento di donargli un sorriso in Pandemia. Giudice e supervisori del contest due eccellenze italiane della gastronomia , parliamo dell’inventore del brand “Fiocchi di neve” Ciro Poppella e dell’ideatore del brand “Cuore di Sfogliatelle” Antonio Ferrieri ,che giudicheranno e premieranno i filmati dei dolci preparati per l’occasione .

I racconti, le poesie , le frasi e i monologhi dedicati al papà saranno giudicati dagli attori della famosa fiction RaiCosimo Alberti e Giovanni Caso. Si prevede ancora un successo per l’importante iniziativa sociale che vedrà coinvolte intere famiglie a sfidare il corona virus con il vaccino del sorriso

