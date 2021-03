Napoli, il paradosso del bonus sottratto al 118. Un medico: “Devo 92 mila euro all’Asl”

L’inviato Claudio Pappaianni per il TG Regione Campania in onda oggi su Rai3, si è recato a Napoli, dove ha potuto toccare con mano una tematica molto delicata per il personale del 118. Una delibera regionale del 1999 – specifica l’inviato – dava un incentivo da 10 mila lire ai medici dell’emergenza del 118. Nell’ultimo periodo, tuttavia, la Corte dei Conti ha avviato un’istruttoria perché ritiene indebite determinate cifre, sottraendo circa 900 euro dallo stipendio dei medici del 118. Ma non finisce qui.

L’assurdità arriva dalla storia di uno dei 260 medici coinvolti nella spiacevole vicenda, che spiega: Ho ricevuto questa lettera in cui mi si chiede di restituire più di 92000 euro. Dopo tanti anni dedicati a questo lavoro – in cui specifica di essersi ammalato di covid – nonostante questo io e i miei colleghi stiamo tutti i giorni ad assistere i pazienti covid, dopo tanti sacrifici, mi viene recapitata questa richiesta assurda. C’è l’impegno della regione, ma un impegno verbale. vedremo nei fatti.

Per il momento la situazione resta congelata. Per oggi, tra l’altro, era anche in programma uno sciopero, scongiurato dal prefetto Valentini.