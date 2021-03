Napoli, Guardia di finanza: 159 sanzioni nel weekend. Controlli anche in Penisola

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha rafforzato anche in questo fine settimana a ridosso del ritorno della Campania in “zona rossa”, il dispositivo dei controlli sulle misure anticovid. In totale, tra venerdì e domenica, sono state controllate tra il capoluogo e la provincia 1391 persone e 175 attività commerciali, 159 le sanzioni complessive. Il potenziamento dei controlli ha riguardato come di consueto soprattutto Napoli città.

Il dispositivo composto dal Gruppo Pronto Impiego e dal I Gruppo, integrato dai rinforzi della Compagnia di Torre Annunziata, tra i quartieri San Ferdinando, piazza Carlo III, Piazza del Gesù e Piazza Bellini, hanno sanzionato decine di persone sorprese in strada senza un valido motivo e hanno sequestrato, nel corso dei controlli, anche grazie all’ausilio di cani antidroga, hashish e marijuana a carico di 3 responsabili. Controlli anche in Penisola sorrentina.