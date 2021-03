Napoli. Fondazione Valenzi. Memoriae.

Segnalazione di Maurizio Vitiello – Venerdì 5 marzo 2021, alle 11.30 e alle 15, appuntamenti in streaming per l’undicesima edizione di “Memoriæ”

Sulla pagina Facebook della Fondazione Valenzi due appuntamenti per offrire riconoscimenti a personalità e studenti che si sono distinti sui temi della Shoah e non solo

La Fondazione Valenzi si impegna annualmente nel progetto “Memoriæ” per mantenere vivo il ricordo della Shoah e tenere alta l’attenzione contro ogni forma di razzismo e discriminazione. In particolare, la cerimonia prevede la consegna di un riconoscimento a testimoni e vittime della barbarie antisemita ma anche, ad esempio, della criminalità organizzata. Sono premiate, inoltre, le scuole vincitrici del concorso “Io non dimentico”, un concorso aperto alle scuole di ogni ordine e grado per la produzione di testi o video sul tema della Shoah.

La data prescelta lo scorso anno è stata il 6 marzo, la “Giornata dei Giusti”, abbiamo anticipato la data al 5 marzo nel rispetto della sacralità del sabato per la comunità ebraica. L’inaspettata situazione pandemica del 2020 ci ha impedito di celebrare l’impegno delle scuole partecipanti al concorso e di premiare realtà e personalità che si sono distinte su questi temi. Tuttavia, convinti che il lavoro sul recupero della Memoria non possa fermarsi, abbiamo deciso di ospitare sulla nostra pagina Facebook ufficiale la cerimonia “Memoriæ” che si terrà Venerdì 5 marzo 2021, con due appuntamenti rigorosamente in streaming, in ottemperanza alla normativa anti-covid.

«Rispetto alle passate edizioni – spiega il giornalista e storico della Shoah Nico Pirozzi, ideatore del progetto, promosso e organizzato assieme alla Fondazione Valenzi, con il patrocinio morale della Comunità ebraica di Napoli – l’evento di quest’anno viene definitivamente posticipato al 6 marzo, Giornata europea dei Giusti. Una decisione imposta dal tipo di manifestazione che abbiamo creato nel corso di questi dodici anni, ma anche per evitare la retorica che ultimamente ha fatto da sconveniente cornice alle celebrazioni organizzate per la Giornata della memoria».

«La Fondazione Valenzi anche in questi difficili momenti che limitano le nostre possibilità di incontro e partecipazione – aggiunge Lucia Valenzi – ritiene decisivo il contrasto a tutte le forme di razzismo e discriminazione da attuare con l’attiva partecipazione delle giovani generazioni al di fuori di ogni ripetitiva e sterile retorica.»

PROGRAMMA

Dalle ore 11,30 alle 12,30 – Premiazione “Maghen David”.

Nata per iniziativa della Fondazione CDEC e del Centro di Cultura Ebraica di Roma, l’associazione Progetto Memoria – a cui è destinato il riconoscimento “Memoriæ della Shoah” – è da anni impegnata in progetti finalizzati all’insegnamento della Shoah negli istituti di istruzione primaria e secondaria. Il Maghen David riservato alle “Memoriæ di impegno civile” è stato invece assegnato al Comune di Bacoli per la solidarietà offerta ai numerosi profughi ebrei, in maggioranza sopravvissuti ai campi di concentramento e sterminio nazisti, che negli anni immediatamente successivi l’ultimo conflitto mondiale confluirono nella cittadina flegrea in attesa di imbarcarsi (clandestinamente) per la Palestina, all’epoca dei fatti Protettorato britannico. L’ultimo dei riconoscimenti, quello che ogni anno viene riservato alla memoria di una vittima della criminalità, sarà ritirato da uno dei familiari di Luigi Galletta, il giovane meccanico napoletano ucciso in via Carbonara il 31 luglio del 2015, la cui unica colpa era di avere un parente affiliato a un clan di camorra.

Dalle ore 15 alle 16 – Premiazione delle scuole vincitrici della terza edizione del concorso “Io non dimentico”.

Ciascuna scuola verrà presentata attraverso la proiezione di un breve estratto del progetto vincitore e la menzione speciale degli studenti coinvolti. Per l’anno 2020 sono stati presentati progetti non solo sul tema generale della Shoah ma anche su Primo Levi in occasione dei 100 anni dalla nascita. Le scuole vincitrici della terza edizione del concorso “Io non dimentico” sono:

Circolo Didattico “G. Falcone” di Melito (NA) – Scuola primaria.

Istituto Comprensivo “Aiello del Sabato” (AV) – Scuola primaria.

Istituto Comprensivo “V. Alfieri” di Torre Annunziata (NA) – Scuola secondaria I grado.

Istituto Comprensivo “Telese Terme” (BN) – Scuola secondaria I grado.

Liceo “V. Imbriani” di Pomigliano d’Arco (NA) – Scuola secondaria II grado.

Liceo “E. Torricelli” di Somma vesuviana (NA) – Scuola secondaria II grado.

L’evento, che si terrà sulla pagina Facebook ufficiale della Fondazione Valenzi, è gratuito e aperto a chiunque fosse interessato.

Per ulteriori informazioni: segreteria@fondazionevalenzi.it