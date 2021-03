Napoli, beccati in B&b a giocare a carte: multate 4 persone

Giocavano a carte privi della mascherina nella stanza di un b&b: sono stati multati per violazione delle norme anticovid dagli agenti del Commissariato Decumani, intervenuti in via Depretis per una segnalazione di una festa in corso all’interno della struttura.

I quattro sono stati sanzionati perché trovati fuori dal proprio domicilio senza giustificato motivo e per mancato utilizzo del dispositivo di protezione individuale.