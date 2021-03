Napoli, ancora ferme le vaccinazioni a domicilio. Le novemila persone in attesa di ricevere la somministrazione domiciliare del vaccino anti-Covid, persone per lo più non deambulanti, o che comunque non possono recarsi nei centri vaccinali, a Napoli dovranno aspettare ancora un po’.

Sono poco più di novemila gli iscritti (per lo più ultra 80enni) sulla piattaforma regionale, che non possono recarsi nei centri vaccinali, che attendono a casa la somministrazione delle dosi. Nell’Asl Napoli 1 Centro il servizio non è ancora partito e chiaramente trattandosi di persone che sono a casa e hanno meno rischi di contrarre il Covid, si è data priorità alle persone più esposte.

In Campania però il servizio è già attivo sull’isola di Capri, la prima località della regione ad aver già avviato la vaccinazione domiciliare per gli over 80 con problemi di deambulazione.

L’intervento è stato richiesto dalle amministrazioni di Capri e Anacapri e organizzato dalla direzione generale Asl con l’ausilio della Protezione civile, per consentire la vaccinazione degli anziani non deambulanti.

Fonte Metropolis