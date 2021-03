A Napoli si è reso necessario l’intervento della polizia antisommossa in seguito alle rivolte degli ambulanti mercatali che, in preda alla disperazione, hanno bloccato il traffico che va da via Chiaramonte a Via Santa Lucia, sede del palazzo della Regione Campania. A testimoniarlo la diretta di Local Team.

I protestanti dichiarano: “Serve il lockdown per due settimane per far calare davvero i contagi e poi poter riprendere a lavorare. Invece questa zona rossa non funziona, troppe attività sono aperte”.

In piazza sono scesi non solo mercatali da Napoli e provincia, ma anche da altre zone della Campania: “In Regione ci sono 30.000 venditori ambulanti autorizzati, persone che escono alle 4 di notte per andare al mercato a comprare la merce, che investono i propri soldi e poi vengono chiusi all’improvviso. Non siamo noi a diffondere il virus, i mercati sono all’aperto e danno la possibilità alle persone di scegliere dove andare, al mercato, al supermercato, al centro commerciale, evitando così gli assembramenti”, affermano.