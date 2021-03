Napoli, all’istituto Pascale al via le prime vaccinazioni di pazienti oncologici ed ematologici

Napoli. A partire da domani all’istituto Pascale cominceranno le vaccinazioni dei pazienti oncologici ed ematologici con il Pfizer. I soggetti da sottoporre alla vaccinazione – come riporta l’Ansa – verranno individuati direttamente dagli oncologi che conoscono le loro condizioni di salute, li segnaleranno alla direzione medica di presidio che passerà l’elenco al numero verde del Pascale i cui operatori contatteranno i pazienti, li inviteranno e, se vorranno vaccinarsi, li prenoteranno.

“Una battaglia di civiltà”, la definisce il direttore generale, Attilio Bianchi . Domani si parte con 60 vaccini, 30 verranno effettuati la mattina ed altri 30 il pomeriggio. Si continuerà poi, da giovedì 18, con 30 pazienti al giorno. “L’andamento del contagio al momento attuale non consente distrazioni di sorta – dice il manager Bianchi – Questi cittadini estremamente fragili non possono aspettare. Voglio ringraziare tutti gli operatori che in questi mesi sono sempre stati in prima linea per il contrasto alla pandemia e per proteggere le categorie più fragili e per quanto stanno facendo in questa lotta contro il tempo. Un grazie anche e soprattutto alla Regione che si è impegnata per accelerare la vaccinazione ai pazienti più vulnerabili”.