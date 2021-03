Napoli, aeroporto di Capodichino: pochi controlli anche in zona rossa

Campania. A partire da oggi 8 marzo la nostra regione torna in zona rossa. In molti temono un inasprimento dei controlli… ma a quanto pare non è così! O almeno non è così ovunque. Basta guardare queste foto che ci hanno mandato sulla situazione di questa mattina all’aeroporto di Capodichino. Come si vede nelle foto, il distanziamento sociale non è propriamente rispettato.

Inoltre ci segnalano che, oltre a misurare la temperatura, chi deve controllare si limita a leggere la motivazione dello spostamento senza indagare più del dovuto. Per cui, cosa dire? Via libera agli spostamenti?